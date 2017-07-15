بالفيديو والصور.. مصرع وإصابة خمسة أشخاص في تصادم بالباحة - صحيفة صدى الالكترونية

ابراهيم الزهراني(صدى):

صرح المتحدث الرسمي للهلال الأحمر بالباحة ، عماد بن منسي الزهراني ، أنه قد ورد بلاغ للعمليات اليوم السبت ، مفاده وقوع حادث تصادم ودهس واحتجاز ، وموقعه في الزاوية ، على طريق الباحة بلجرشي ، امام مطابع دار الغامدي .

وقال : تم توجيه أربع فرق اسعافية والقيادة الميدانية حسب البلاغ الوارد للعمليات بأنه يوجد تعدد اصابات بالموقع ، وعند الوصول إلى الموقع تم مباشرة الحادث من قبل الفرق الاسعافية ، واتضح وجود حالتي وفاة بالموقع، وإصابة خطيرة عبارة عن توقف قلب، وتنفس، واصابتين في حالة حرجة ، وتم التعامل مع الاصابات اسعافياً ونقلها إلى مستشفى بلجرشي العام .

وأشار الزهراني إلى مشاركة عدة جهات في متابعة الحادث ، منها الهلال الاحمر ، والدفاع المدني ، والصحة ، ودوريات المرور ، والدوريات الأمنية .