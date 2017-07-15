رابطة العالم الإسلامي تدين إغلاق الاحتلال للمسجد الأقصى - صحيفة صدى الالكترونية

علي القحطاني(صدى):

أدانت رابطة العالم الإسلامي والهيئة العالمية للعلماء المسلمين، إغلاق سلطات الاحتلال الإسرائيلي للمسجد الأقصى في وجوه المصلين، وأشار بيانهما الصادر في هذا الشأن إلى أن هذا الإجراء يمس قدسية المسجد الأقصى والشعور الإسلامي العام واصفاً إياه بأنه يستهدف الحريات الدينية في حقها المشروع.

وجاء في البيان، أن هذا العمل من شأنه أن يعيق جهود ومساعي السلام، داعياً الهيئات والمنظمات واللجان الدولية ذات الصلة إلى الوقوف بحزم إزاء هذه المجازفة، وأن كافة الذرائع لا تصل في تقدير كل محايد وداعية سلام إلى مُخاطرة هذا العمل.