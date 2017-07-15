 مدينة سعود الطبية خالية من فيروس كورونا منذ 21 يوما - صحيفة صدى الالكترونية

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مدينة سعود الطبية خالية من فيروس كورونا منذ 21 يوما

مدينة سعود الطبية خالية من فيروس كورونا منذ 21 يوما
عادل الحربي(صدى):

أسفرت الإجراءات الاحترازية والوقائية عن بقاء مدينة الملك سعود الطبية خالية من حالات فيروس ” كورونا ” على مدار الـ 21 يوماً الماضية.

وأشارت مصادر إلى أن الإجراءات التي اتخذتها المدينة جاءت بمتابعة مباشرة من المدير العام التنفيذي للمدينة الدكتور هيثم بن محمد الفلاح.

وأضافت: تمثلت الإجراءات في عزل المخالطين للمريض المصاب، وتطبيق تعليمات العزل بقسم السكن، وإجراء الفحوصات بشكل دوري للتأكد من سلامتهم والاطمئنان عليهم، حيث تساهم هذه الخطوات العاجلة في الحفاظ على حياة الموظفين والمرضى.

يشار إلى أن أفراد الطاقم الطبي المصاب عادوا إلى مزاولة عملهم بالمدينة بشكل طبيعي وحالتهم الصحية ممتازة.


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[ عدد التعليقات: 8160 ] نشر منذ 4 ساعات

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