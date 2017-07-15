ترحيل 800 غاني يقيمون بشكل غير قانوني في المملكة - صحيفة صدى الالكترونية

نايف السالم(صدى):

أعلنت وسائل إعلام في غانا، أن نحو 800 من المهاجرين الغانيين الذين يعيشون في السعودية بشكل غير قانوني سيتم ترحيلهم خلال الأيام المقبلة.

ويأتي هذا بعد انتهاء العفو الملكي ومدته ثلاثة أشهر للمقيمين غير الشرعيين لمغادرة المملكة أو التعرض للعقوبات المقررة قانونا.

وكانت المملكة ناشدت في مايو 2017 المقيمين دون تصريح إقامة، توفيق أوضاعهم والاستفادة من فترة العفو الملكي قبل ترحيلهم إلى بلدانهم.