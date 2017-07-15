ترحيل 800 غاني يقيمون بشكل غير قانوني في المملكة - صحيفة صدى الالكترونية

ترحيل 800 غاني يقيمون بشكل غير قانوني في المملكة
أعلنت وسائل إعلام في غانا، أن نحو 800 من المهاجرين الغانيين الذين يعيشون في السعودية بشكل غير قانوني سيتم ترحيلهم خلال الأيام المقبلة.
ويأتي هذا بعد انتهاء العفو الملكي ومدته ثلاثة أشهر للمقيمين غير الشرعيين لمغادرة المملكة أو التعرض للعقوبات المقررة قانونا.
وكانت المملكة ناشدت في مايو 2017 المقيمين دون تصريح إقامة، توفيق أوضاعهم والاستفادة من فترة العفو الملكي قبل ترحيلهم إلى بلدانهم.
alfahd42[ عدد التعليقات: 8160 ] نشر منذ 4 ساعات
الله يستر عليهم ويرزقهم في ديارهم
💞د̯͡ي̯͡م̯͡🌧[ عدد التعليقات: 5293 ] نشر منذ 3 ساعات
ماشاء الله بلدنا صاير سبيل ، المفروض ترحلون معاهم اللي متستر عليهم أو ع الأقل تسجنونهم.
💞د̯͡ي̯͡م̯͡🌧[ عدد التعليقات: 5293 ] نشر منذ 3 ساعات
عند كتابة✍🏼الإسم ب اللغة الإنجليزيةE ، يكتب الحرف الأول كابيتال مو سمول.
ابو محمد[ عدد التعليقات: 29635 ] نشر منذ 3 ساعات
الله يعطيكم العافيه ,,
.. نظفوا البلد من المخلفات ,,
الروقي[ عدد التعليقات: 49 ] نشر منذ 3 ساعات
جدة يبى لها تطهير قالبينها العبيد مدينة أكرا وهراري وأبوجا ونيروبي في السعودية
[email protected]@قآآآآهرهم👍😎[ عدد التعليقات: 17378 ] نشر منذ 2 ساعتين
الله لايردهم😡