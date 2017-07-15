بالفيديو.. مواطن يكسر جداراً بمنزله لإنقاذ قطة محتجزة - صحيفة صدى الالكترونية

نورة الشهري(صدى):

تداول رواد ونشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو لمواطن اضطر لكسر أحد الجدران بمنزله لإنقاذ قطة صغيرة سقطت في تجويف بداخله، وظلت محتجزة لمدة 3 أيام.

وعلقت ابنة المواطن علي مقطع الفيديو الذي نشرته عبر حسابها بموقع ” تويتر ” ، ” سقطت قطة صغيره بإحدى الفتحات الموجودة بأعلى الجدار وظلت فيها ثلاثة أيام فما كان من والدي إلا كسر الجدار وإخراجها ” .