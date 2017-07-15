بالفيديو.. مواطن يكسر جداراً بمنزله لإنقاذ قطة محتجزة - صحيفة صدى الالكترونية

بالفيديو.. مواطن يكسر جداراً بمنزله لإنقاذ قطة محتجزة
تداول رواد ونشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو لمواطن اضطر لكسر أحد الجدران بمنزله لإنقاذ قطة صغيرة سقطت في تجويف بداخله، وظلت محتجزة لمدة 3 أيام.
وعلقت ابنة المواطن علي مقطع الفيديو الذي نشرته عبر حسابها بموقع ” تويتر ” ، ” سقطت قطة صغيره بإحدى الفتحات الموجودة بأعلى الجدار وظلت فيها ثلاثة أيام فما كان من والدي إلا كسر الجدار وإخراجها ” .
محمدوف[ عدد التعليقات: 2 ] نشر منذ 4 ساعات
جزاه الله خير
alfahd42[ عدد التعليقات: 8160 ] نشر منذ 4 ساعات
الله يكتب اجره
[email protected]@قآآآآهرهم👍😎[ عدد التعليقات: 17378 ] نشر منذ 4 ساعات
الله يجزاه خير ويعوضه خير.
ابو محمد[ عدد التعليقات: 29635 ] نشر منذ 3 ساعات
جزاه الله خير ,, الله يفرج ضيقته ويفك كربته ,, آمين ,,
Nawal[ عدد التعليقات: 13431 ] نشر منذ 2 ساعتين
مسكينة 3 ايام وهي محكورة ماتقدر تطلع
الله يجزاك خبر
Nawal[ عدد التعليقات: 13431 ] نشر منذ 2 ساعتين
**خير😕
نجاة محمد[ عدد التعليقات: 1730 ] نشر منذ 1 ساعة
يا قلبي الله يجزاك كل خير