بالفيديو.. آخر رسائل المبتعث هشام الموسى قبل وفاته - صحيفة صدى الالكترونية

نايف السالم(صدى):

كشف ابن عم الطالب المبتعث الذي توفي قبل أيام نتيجة غرقه في بحيرة تقع في مدينة فانكوفر الكندية عن آخر رسالة كتبها لذويه في المملكة قبل وفاته.

وقال طالب الموسى إن ابن عمه هشام الموسى كان يحادث خاله عبر تطبيق واتساب وأرسل له مقطعاً لرحلة التنزه بجوار البحيرة، وكتب لخاله معلقاً: ” خلاص ما راح أجيكم ” ، موضحاً أن محادثته مع خاله كانت هي آخر تواصل له مع العائلة.

وأشار إلى أن ابن عمه كان في سنواته الدراسية الأخيرة لدراسة تخصص الأحياء في جامعة ريجانا، لافتاً إلى أن عائلته ما تزال في انتظار وصول جثمانه إلى المملكة للصلاة عليه ودفنه.