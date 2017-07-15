بالفيديو.. آخر رسائل المبتعث هشام الموسى قبل وفاته - صحيفة صدى الالكترونية

بالفيديو.. آخر رسائل المبتعث هشام الموسى قبل وفاته
كشف ابن عم الطالب المبتعث الذي توفي قبل أيام نتيجة غرقه في بحيرة تقع في مدينة فانكوفر الكندية عن آخر رسالة كتبها لذويه في المملكة قبل وفاته.
وقال طالب الموسى إن ابن عمه هشام الموسى كان يحادث خاله عبر تطبيق واتساب وأرسل له مقطعاً لرحلة التنزه بجوار البحيرة، وكتب لخاله معلقاً: ” خلاص ما راح أجيكم ” ، موضحاً أن محادثته مع خاله كانت هي آخر تواصل له مع العائلة.
وأشار إلى أن ابن عمه كان في سنواته الدراسية الأخيرة لدراسة تخصص الأحياء في جامعة ريجانا، لافتاً إلى أن عائلته ما تزال في انتظار وصول جثمانه إلى المملكة للصلاة عليه ودفنه.
alfahd42[ عدد التعليقات: 8160 ] نشر منذ 4 ساعات
الله يرحمه
[email protected]@قآآآآهرهم👍😎[ عدد التعليقات: 17378 ] نشر منذ 4 ساعات
سبحان الله احيانآ تكون الكلمات الأخيرة للإنسان يكون لها معنى
هذا يقول خلاص معد بجيكم
يعني زان له ااوضع فكندا ومعد يبي يرجع
يقولها يمزح رحمةالله علية
لكنها كانت الحقيقة
واذكر شخص رحمةالله علية
كان كل ماخرج من البيت يقول لأهله
وداعةالله بروح السوق وبجي إن شاءالله
وعلى ذا الحال سنين
الين مره طلع وماقالها ومعد رجع
توفى بحادث
ووحدن معصب مايبي يروح مع اخوه للأستراحة
فقال لخوه
شف هذي آخر مره اروح معك للأستراحة بعدها لاتحاول
وفعلآ كانت الأخيرة
وقصص واجد مايمديني إسردها لكم
لشباب وشيبان حتى اطفال وفتيات.
حمودي[ عدد التعليقات: 32 ] نشر منذ 3 ساعات
الله يرحمه ويسكنه فسيح جناته ويلهم اهله الصبر والسلوان