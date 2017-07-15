شركة صينية تطلق هاتفا جديدا ينافس آبل بـ99 دولارا - صحيفة صدى الالكترونية

نورة الشهري(صدى):

أطلقت شركة ” ZTE ” الصينية، أحداث هواتفها الذكية بسعر 99 دولارا، مشيرة إلى أنه يجمع بين المظهر اللائق والسعر المنخفض والمواصفات التي تجعله منافسا لهواتف سامسونج وآبل.

وأوضحت الشركة أن الهاتف الذكي رخيص الثمن ويعمل بنظام أندرويد، كما يحتوي على مستشعر بصمات الإصبع على الجهة الخلفية، ويبلغ قياس الشاشة 5.5 إنش بدقة عالية من معيار 720p، في حين تبلغ ذاكرته المؤقتة 2 غيغابايت والذاكرة الأساسية 16 جيجا بايت.

وتصل دقة الكاميرا إلى 13 ميغابيكسل وسيعتمد الهاتف الجديد على معالج ” Snapdragon 425 quad-core processor ” ، رباعي النوى، وتصل سعة البطارية إلى 3.140 ميلي أمبير.

وبات الهاتف متوفرا حاليا في المتاجر الإلكترونية في الولايات المتحدة على يصل مناطق أخرى في العالم لاحقا.

يشار إلى أن هذا الهاتف يتوفر بحوالي ثلث السعر الذي تباع به أجهزة غالاكسي من سامسونغ أو آيفون من أبل.