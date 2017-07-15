بالفيديو.. طفل عبقري يحل أحجية دون النظر إليها - صحيفة صدى الالكترونية

بالفيديو.. طفل عبقري يحل أحجية دون النظر إليها
تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لطفل وصفوه بالمعجزة.
وأظهر الفيديو المتداول الطفل وهو يحل أحجية دون النظر إليها، حيث يضع زميله حائلا أمام عينيه.
حاز الفيديو على إعجاب النشطاء لما أظهره من عبقرية الطفل.
طفل عبقري يحل أحجية دون النظر إليها#rtarabichttps://t.co/YVVdPssOsZ pic.twitter.com/IZeYEXWVAD
— RT Arabic (@RTarabic) July 15, 2017
ابو محمد[ عدد التعليقات: 29635 ] نشر منذ 4 ساعات
ممتاز ,,
alfahd42[ عدد التعليقات: 8160 ] نشر منذ 4 ساعات
كيف