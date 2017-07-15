 بالفيديو.. طفل عبقري يحل أحجية دون النظر إليها - صحيفة صدى الالكترونية

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    يوليو

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بالفيديو.. طفل عبقري يحل أحجية دون النظر إليها

بالفيديو.. طفل عبقري يحل أحجية دون النظر إليها
نورة الشهري(صدى):

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لطفل وصفوه بالمعجزة.

وأظهر الفيديو المتداول الطفل وهو يحل أحجية دون النظر إليها، حيث يضع زميله حائلا أمام عينيه.

حاز الفيديو على إعجاب النشطاء لما أظهره من عبقرية الطفل.

 


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2 تعليقان

[ عدد التعليقات: 29635 ] نشر منذ 4 ساعات

ممتاز ,,

[ عدد التعليقات: 8160 ] نشر منذ 4 ساعات

كيف

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