" الخطوط السعودية " تضيف المزيد من الرحلات والسعة - صحيفة صدى الالكترونية

نايف السالم(صدى):

أعلنت الخطوط السعودية، إضافة مزيد من الرحلات والسعة المقعدية إلى عدد من وجهاتها الدولية التي تشهد كثافة في حركة السفر خلال موسم الصيف؛ والذي بدأ اعتباراً من 29 رمضان الموافق 24 يونيو وينتهي في 25 ذي الحجة الموافق 16 سبتمبر.

ويأتي ذلك بهدف تلبية رغبات الضيوف ومواكبة الإقبال المتزايد على السفر إلى هذه الوجهات بتوفير المزيد من الرحلات والسعة المقعدية وتكثيف تواجد ” السعودية ” وتعزيز حصتها التسويقية في سوق السفر الدولي .

وشملت الرحلات والسعة المقعدية الإضافية وجهات جنيف وميونخ ومانشستر ولوس انجلوس بالإضافة إلى القاهرة وهي الوجهة الدولية الأولى للخطوط السعودية من حيث حركة التشغيل وعدد الرحلات والسعة المقعدية المتاحة .