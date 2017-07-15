شرطة تبوك تباشر شبهة انتحار فتى بعيار ناري - صحيفة صدى الالكترونية

نشر : منذ 5 ساعات 1٬197 4 الاخبار المحلية شرطة تبوك تباشر شبهة انتحار فتى بعيار ناري محمود البلوي(صدى): تباشر شرطة منطقة تبوك حادث وفاة فتى بعد إصابته بعيار ناري وتم نقله لمركز أمن الطرق على طريق ضباء لإسعافه من قبل أقاربه إلا انه قد فارق الحياة. وكشفت مصادر أنه يشتبه أن يكون الفتى أطلق النار على نفسه. الوسوم:انتحار, شرطة تبوك, عيار ناري, فتى
ابو محمد[ عدد التعليقات: 29635 ] نشر منذ 4 ساعات
الله يكفينا الشر ومسبباته ,, آمين ,,
alfahd42[ عدد التعليقات: 8160 ] نشر منذ 4 ساعات
امين
M-512[ عدد التعليقات: 196 ] نشر منذ 59 دقيقة
الانتحار للاأسف الشديد نهاية مؤلمة في نار جهنم نسأل الله انه يبعدها عنا اللهم آمييييين.
alfahd42[ عدد التعليقات: 8160 ] نشر منذ 54 دقيقة
مصيبه الانتحار