شرطة تبوك تباشر شبهة انتحار فتى بعيار ناري - صحيفة صدى الالكترونية

محمود البلوي(صدى):

تباشر شرطة منطقة تبوك حادث وفاة فتى بعد إصابته بعيار ناري وتم نقله لمركز أمن الطرق على طريق ضباء لإسعافه من قبل أقاربه إلا انه قد فارق الحياة.

وكشفت مصادر أنه يشتبه أن يكون الفتى أطلق النار على نفسه.