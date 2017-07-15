حقيبة أول رائد فضاء في العالم معروضة للبيع - صحيفة صدى الالكترونية

نورة الشهري(صدى):

إتعرض احقيبة استخدمها رائد الفضاء نيل ارمسترونغ لجمع عينات من سطح القمر في بعثة أبوللو 11، للبيع في مزاد علني إلى جانب غبار من القمر جمعه أول إنسان يسير على سطحه.

وجمّع ارمسترونغ حوالي 500 غرام من الغبار و12 جزءاً من حجارة القمر عند سيره على سطحه عام 1969 في المنطقة المعروفة باسم ” The Sea of Tranquility ” .

وأشارت دار ” سوثبيز ” التي تدير المزاد إلى أن صاحب الحقيبة الحالي اكتشف الغرض الأصلي من الحقيبة قبل عامين فقط، بعد شرائه إياها بمزاد علني للشرطة الأمريكية.

وقام صاحب الحقيبة بإرساله إلى وكالة الفضاء ” ناسا ” ، والتي أعلنت بانها الحقيبة ذاتها التي استخدمها ارمسترونغ وأنها أيضاً تحوي غباراً من القمر، ويتوقع أن يبلغ سعر الحقيبة ما بين 2-4 ملايين دولار.

كما سيعرض بالمزاد أيضاً علم أمريكي كان يفترض أن يبلغ القمر في بعثة أبوللو 13، التي أنهي العمل عليها بعد انفجار عبوة للأكسجين.