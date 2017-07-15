⁠⁠⁠⁠⁠العراق يعتقل 20 امرأة أجنبية ينتمين لداعش - صحيفة صدى الالكترونية

بغداد(صدى):

أعلن مسؤول في جهاز مكافحة الإرهاب العراقي، السبت، اعتقال 20 امرأة اجنبية بينهن خمس ألمانيات، ينتمين لداعش، في أحد الأنفاق التابعة للتنظيم، وبحوزتهن أحزمة ناسفة في منطقة الموصل القديمة.

وقال الرائد حيدر الأعرجي إن قوات جهاز مكافحة الارهاب تمكنت من اعتقال الداعشيات في عملية تمشيط واستهداف أهداف تنظيم داعش بعد انتشار القوات للبحث عن فلول التنظيم، وإحباط تفجير مواقع مُفخخة بالموصل القديمة.

وأضاف الأعرجي، أن قوات الجهاز عثرت على نفق سري داخل منطقة القليعات في الموصل القديمة يضم 20 امرأة داعشية، وبحوزتهن أسلحة، وأحزمة ناسفة عددها خمسة لتفجيرها في القوات المحررة إذا قُبض عليهن.

وتابع أن ” القوات قبضت عليهن من نفق آخر يتصل بنفق الداعشيات، بعد العثور عليه دون أن يشعرن بهم، حيث كن يرتدين زي عناصر داعش المعروف بالزي القندهاري، وتم فتح أحد أبواب النفق، وتسلل قوات جهاز المكافحة، دون أن يتضح للداعشيات أنهم من قوات جهاز المكافحة، وربطهن في الحال، وسحب الأحزمة الناسفة منهن والتعرف على هوياتهن ” .