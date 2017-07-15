مصر.. منفذ اعتداء الغردقة داعشي - صحيفة صدى الالكترونية

القاهرة(صدى):

قال مصدر أمني مصري إن منفذ الاعتداء بسكين، الذي أودى بحياة سائحتين ألمانيتين في مدينة الغردقة بمحافظة البحر الأحمر ” جنوب شرق القاهرة ” ينتمي لتنظيم داعش الإرهابي.

وأكد المصدر أن عبدالرحمن شعبان أبوقورة منفذ اعتداء الغردقة ينتمي لداعش، وإنه على تواصل مع التنظيم عن طريق الانترنت، وتلقى تكليفا بمهاجمة السياح الأجانب بشواطئ الغردقة. ولم يصدر بيان رسمى بهذا الشأن.

وكشفت التحقيقات الأولية التي أجريت، مع منفذ الحادث أنه يدعى عبدالرحمن شعبان ابوقورة (28 عاما) من قرية قلين بمحافظة كفر الشيخ ” شمال القاهرة ” وشهرته ” عبدالرحمن شمس الدين ” و هو خريج جامعة الأزهر. وجاء في التحقيقات، أن الجاني وصل إلى الغردقة في تمام الخامسة صباح الجمعة على متن أحد الاوتوبيسات، وتوجه إلى أحد محلات الأدوات المنزلية واشتري سكين مطبخ، وهى أداة الجريمة التي استخدمها في الحادث.