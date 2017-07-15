مجهول يعتدي على حارس كنيسة مصرية بـ " شفرة حلاقة " - صحيفة صدى الالكترونية

القاهرة(صدى):

اعتدى شخص مجهول، على حارس كنيسة القديسين شرق الإسكندرية، بـ ” شفرة حلاقة ” ، اليوم السبت، ما أدى لإصابته بجرح في الرقبة.

كان قسم شرطة أول المنتزه، قد تلقي بلاغًا يفيد قيام مجهول بالاعتداء بشفرة حلاقة على حارس كنيسة القديسين بمنطقة سيدي بشر، وعلي الفور انتقل ضباط القسم إلى موقع الحادث.

وتبين من المعاينة اعتداء شخص مجهول على حارس الكنيسة، بشفرة حلاقة في الرقبة، ما تسبب في إصابته بجرح سطحي في الرقبة.

وصرحت مصادر أمنية، بمديرية أمن الإسكندرية، أن قوات الأمن تمكنت من ضبط المتهم على الفور ويجري تحديد هويته.