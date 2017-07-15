موناكو يرفض 45 مليون يورو لضم فابينيو - صحيفة صدى الالكترونية

ماجد محمد(صدى):

رفض موناكو، بشكل نهائي بيع لاعبه البرازيلي فابينيو لباريس سان جيرمان، الذي قدم عرضاً بقيمة 45 مليون يورو لضم الظهير الأيمن، وذلك في لقاء رفيع المستوى عقده الناديان.

وعقد اللقاء نائب رئيس موناكو فاديم فاسيليف مع رئيس باريس سان جيرمان، القطري ناصر الخليفي، الخميس الماضي في مطعم بموناكو، وتطرقا خلاله أيضاً للحديث عن لاعب آخر يسعى وراءه نادي العاصمة الفرنسية، وهو الشاب الفرنسي كيليان مبابي.

وذكرت صحيفة ” ليكيب ” أن فاسيليف والخليفي تحدثا بالكاد عن مامبي ،الذي يثير اهتمام ريال مدريد أيضاً، وذلك لأن باريس سان جيرمان لديه مبدأ عدم الحديث عن لاعب مع ناديه قبل الحصول على الضوء الأخضر من اللاعب نفسه.

وحتى الآن لم يؤكد الشاب الواعد (19 عاماً) رغبته في الرحيل لفريق ” بي إس جي ” في الاتصالين اللذين أجراهما مع مسؤولي النادي الباريسي.