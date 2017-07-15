التركي: لا نستبعد ارتباط جريمة القطيف بمخطط تهريب - صحيفة صدى الالكترونية

التركي: لا نستبعد ارتباط جريمة القطيف بمخطط تهريب
علق المتحدث الأمني بوزارة الداخلية اللواء منصور التركي، علي حادث القطيف اليوم أن الاعتداء الإرهابي عبارة عن تسهيل مخطط تهريب من وإلى البحر.
وفيما لم يحمل بيان وزارة الداخلية أي تنظيم مسؤولية ما حدث على ساحل الرامس، يصعب التكهن بالجهة المتورطة خلفه، لا سيما في ظل تشابه تكتيكات كل من تنظيم داعش وإرهابيي العوامية في مسألة استهداف الدوريات الأمنية بشكل عام، إذ يشابه سيناريو الشاطئ ذات السيناريو الذي شهده محيط الخزن الاستراتيجي في الرياض، والذي استهدفت به داعش دورية أمن.
وكان المتحدث الأمني لوزارة الداخلية، قد أعلن في بيان أنه عند الساعة العاشرة من مساء أمس الأول، تعرضت إحدى دوريات حرس الحدود أثناء أداء مهامها بمحاذاة ساحل الرامس بمحافظة القطيف لإطلاق نار من مصدر مجهول مما نتج عنه استشهاد الجندي أول محمد حسين هزازي، وإصابة الجندي أول خالد معبّر حكمي ونقله إلى المستشفى.
ابو محمد[ عدد التعليقات: 29635 ] نشر منذ 5 ساعات
احرقوهم لابارك الله فيهم ,,
alfahd42[ عدد التعليقات: 8160 ] نشر منذ 5 ساعات
حسبي الله عليهم الله يسلطكم عليهم
سعودي وافتخر[ عدد التعليقات: 91 ] نشر منذ 4 ساعات
شيلو القطيف مره وحده والله مامنهم فائده نصيحه لوجه الله
خالد محمد القرشي[ عدد التعليقات: 1645 ] نشر منذ 4 ساعات
ازرعوا كاميرات في كل مكان
فالشجر بالحصى بمقدمة السيارات في كل مكان ،،،
مداخل سيهات والقطيف يجب ان يكون هناك احصاء لجميع الاشياء التي تدخل لهم كل شي ،،
الكاميرات لها دور مهم في كل مكان بسيهات وبالقطيف وبالحدود البحريه
الله يكون بعونكم
alfahd42[ عدد التعليقات: 8160 ] نشر منذ 4 ساعات
القرشي كلامك صحيح