افتتاح فندق أزد بمواصفات ٤ نجوم على إطلالة وادي أبها - صحيفة صدى الالكترونية

محمد بن طحيطح(صدى):

في إطار النمو المتواصل الذي يشهده قطاع الإيواء بمنطقة عسير، أعلن فرع الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بمنطقة عسير افتتاح فندق أزد بمواصفات ٤ نجوم على إطلالة وادي أبها.

ويشكل الافتتاح إضافة مميزة للمدينة التي تحتفي بلقب عاصمة السياحة العربية، وتشهد هذه الأيام تواصل فعاليات مهرجان أبها يجمعنا.

ويضم الفندق ١٨ جناحًا و١٢ غرفة، إضافة إلى ٤٥ شقة فندقية بذات المواصفات، وقاعتين للمناسبات، وحديقتين (بمساحتي ٧-١٧ و١٥-١٧) وناديًا صحيًا حديثًا ومطعمًا ومواقف مستقلة.

وأوضح مالك الفندق مانع بن علي أن شركته المتخصصة في هذا المجال أشرفت على أدق التفاصيل ليظهر الفندق بحلة تناسب عاصمة السياحة العربية، مضيفًا أن لديه فندقًا آخر قيد الإنشاء سيكون إضافة هو الآخر، ممتدحًا دعم وتسهيلات مدير عام الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني أمين عام مجلس التنمية السياحية بالمنطقة المهندس محمد العمرة.

يذكر أن الأسبوع الحالي كان قد أعلن عن إنجاز أول مشروع فندقي حديث بمواصفات ٥ نجوم داخل أبها الحضرية (خميس مشيط على بعد ٣٥ كيلو عن مدينة أبها)، تديره شركة بيات وتشغله شركة كرستال العالمية التي تملك خبرة جيدة في هذا المجال، ويتوقع افتتاحه بعد شهر. ويضم الفندق ١٢٠ غرفة، و٢٠ جناحًا، مساحة أحدها ١٥٠ مترًا، وسط توقعات أن تزيد سعة الفندق بالكامل عن ٢٤٠ شخصًا. كما يحتوي المسبح على نادٍ صحي متكامل من مسبح جاكوزي وسونا وغيرها، ومطعمين بإطلالتين بانوراميتين، يتسعان ل ١٥٠، وعددًا من الكافيهات والجلسات الخارجية المبتكرة.