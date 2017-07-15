فشل صفقة غوانكا لنادي النصر تثير المواقع الأرجنتينية - صحيفة صدى الالكترونية

ماجد محمد(صدى):

كشفت المواقع الأرجنتينية عن اهتمامها بفشل صفقة انتقال كرستيان غوانكا إلى نادي النصر خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، وذلك على سبيل الإعارة لمدة موسم واحد، حيث قدم اللاعب الأرجنتيني اعتذاره إلى إدارة النصر، وأكد أن هناك أسباب عائلية تمنعه من اللعب في السعودية.

ويبقى اللاعب مع فريق كولن خلال الفترة المقبلة في حالة التوصل لاتفاق مالي بين الطرفين ” ، وأضاف: ” هناك اختلافات اقتصادية بين غوانكا وكولن، وهو ما قد يدفع اللاعب للانتقال لفريق آخر داخل الأرجنتين ” .