مليشيا الحوثي تنهب المساعدات الإغاثية وتمنع وصولها للمستحقين - صحيفة صدى الالكترونية

فهمي محمد(صدى):

أفادت مصادر محلية بمدينة المحويت شمالي اليمن أن مليشيات الحوثي والمخلوع صالح الانقلابية تنهب المساعدات الإغاثية المقدمة للأسر المستحقة، وتتقاسمها فيما بينها.

وقالت المصادر إن الميليشا احتجزت كميات من المساعدات في محافظة المحويت، شمال غرب العاصمة صنعاء، قدمها فاعلو خير من المملكة ومخصصة للأسر الفقيرة والمحتاجة في منطقة باحش بمديرية ملحان.

وأكدت المصادر أن مليشيات الحوثي احتجزت أكثر من ألف كرتونة من التمر ورفضت السماح بتوزيعها للأسر الفقيرة، مضيفة “أن الميليشيات تطالب بدفع مبالغ مالية كبيرة تحت مبرر الجمارك حد قولها من أجل السماح بتوزيع هذه المساعدات الإغاثية.

ودأبت الميليشيات المسيطرة على محافظة المحويت على نهب المساعدات الإغاثية وتسخيرها لصالح أعمالها العسكرية وبيع أجزاء منها في الأسواق المحلية تحت مبرر دعم المجهود الحربي والتصدي للعدوان.