مدافع ميلان الجديد يحاول مصالحة جماهير يوفنتوس - صحيفة صدى الالكترونية

ماجد محمد(صدى):

حاول المدافع الإيطالي الدولي ليوناردو بونوتشي استرضاء وتهدئة مشجعي فريقه السابق يوفنتوس، خاصة بعدما اعتبروا انتقاله إلى ميلان المنافس التقليدي العنيد لفريقهم خيانة.

وقال بونوتشي في إعلان بالصفحة الأخيرة لصحيفة لا غازيتا ديللو سبورت الإيطالية الرياضية اليوم السبت: ” تاريخ رائع.. يوفنتوس أشكرك على كل شيء ” .

وفي رسالة على موقع فيس بوك، أشار بونوتشي إلى الألقاب الستة التي أحرزها في الدوري الإيطالي خلال 7 مواسم قضاها في صفوف يوفنتوس، وكذلك بلوغه مع الفريق نهائي دوري أبطال أوروبا في الموسم الماضي.