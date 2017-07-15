بالصور.. الصينيون يطهون " البيض " على الأرض بعد ارتفاع الحرارة لـ71 درجة - صحيفة صدى الالكترونية

بالصور.. الصينيون يطهون ” البيض ” على الأرض بعد ارتفاع الحرارة لـ71 درجة
اجتاحت موجة شديدة الحرارة العاصمة الصينية بكين، حيث سجلت حرارة سطح الأرض بمطار العاصمة 71 درجة مئوية.
وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعى الصينى صورا لشخص حمل معه جهازا لقياس درجة الحرارة ووضعه على أرضية المطار، ليسجل الجهاز 71 درجة مئوية، وقام نفس الشخص بوضع بيضة نيئة فبدأت تنضج مباشرة.
[email protected]@قآآآآهرهم👍😎[ عدد التعليقات: 17378 ] نشر منذ 5 ساعات
طيب عادي حتى انا حطيت الدجاجة فصيخ
وطلعتها مع الدريشة🤗🤗🤗🤗
ابو محمد[ عدد التعليقات: 29635 ] نشر منذ 5 ساعات
اللهم اجرنا من حر جهنم يارب ,, آمين ,,
(( ابوفهد )) عقاب بن صقر شاهين الحر[ عدد التعليقات: 4596 ] نشر منذ 5 ساعات
ياساتر استر على عبيدك
لايكثر[ عدد التعليقات: 19077 ] نشر منذ 5 ساعات
معقوله توصل الحراره عندهم لهالدرجة
abdul[ عدد التعليقات: 381 ] نشر منذ 5 ساعات
درجة حرارة الحديد وليس الجو. اعلي درجة حرارة جو سجلت اظنه في ايران ٥٤ درجة
alfahd42[ عدد التعليقات: 8160 ] نشر منذ 5 ساعات
استغلال لدرجة الحراره