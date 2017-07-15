 الشرطان يزفون الأستاذ حماد عريسًا - صحيفة صدى الالكترونية

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الشرطان يزفون الأستاذ حماد عريسًا

الشرطان يزفون الأستاذ حماد عريسًا
فواز الرويلي(صدى):

في ليلة من ليالي الأنس والسرور ، نسنست فيها نسائم الأفراح ، و تلألأت بالتهاني والتبريكات ، و حملت في طياتها باقات من ورود الحب ، واعتلت فيها أصوات الفرح ، و تراقصت على أنغامها طيور المساء ؛ احتفل عضو هيئة التدريس بقسم اللغة الإنجليزية بجامعة الجوف الأستاذ حماد بن جار الله الشرطان بحفل زواجه بمدينة حائل يوم الجمعة العشرين من شهر شوال لعام 1438هـ ؛ وسط حضور ﺟﻤﻊ ﻏﻔﻴﺮ ﻣﻦ المشايخ و ﺍﻷ‌ﻋﻴﺎﻥ ﻭ ﺍﻷ‌ﻫﻞ ﻭ ﺍﻷ‌ﻗﺎﺭﺏ و اﻷصدقاء و الزملاء ؛ و الذين حرصوا على المشاركة في هذا الفرح السعيد و قدموا التهاني و التبريكات للعريس بهذه المناسبة متمنين له حياة سعيدة مباركة .

من جانبه أعرب الأستاذ حماد عن سروره البالغ بإكماله نصف دينه مقدمًا شكره و تقديره لكل من شاركه فرحة زواجه.

صدى ﺗﺰﻑ ﺃﺭﻕ ﺍﻟﺘﻬﺎﻧﻲ ﻭ ﺍﻟﺘﺒﺮﻳﻜﺎﺕ للأستاذ حماد ﻭ ﺗﺘﻤﻨﻰ له ﺣﻴﺎﺓ ﺳﻌﻴﺪﺓ .


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[ عدد التعليقات: 8160 ] نشر منذ 5 ساعات

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