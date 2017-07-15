حرائق الجزائر تقضي على مساحات شاسعة من الغابات - صحيفة صدى الالكترونية

الجزائر(صدى):

تعرضت مناطق مختلفة من الجزائر خلال الساعات الـ48 الماضية لخسائر فادحة بعد أن قضت الحرائق على أكثر من ألف هكتار من الغابات، كما أتلفت محاصيل زراعية وأشجارا مثمرة.

وذكرت مديرية الحماية المدنية في بيان أنه ” خلال الساعات الـ48 الماضية تم إخماد 97 حريقا في الغابات تسببت بإتلاف 1082,5 هكتارا ” .

وأضاف البيان أن الحرائق تسببت أيضا في إتلاف ” 49 هكتارا من محاصيل القمح و1633 شجرة مثمرة ” .

وفي حصيلة سابقة ذكرت مديرية الغابات أن الحرائق تسببت في إتلاف أكثر من 1500 هكتار خلال الأسبوع الممتد من 6 إلى 12 يوليو، بحسب ما أفادت الإذاعة الجزائرية.