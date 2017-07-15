وفاة ممثل مشهور أثناء تصوير مشاهده الأولى لفيلمه الجديد - صحيفة صدى الالكترونية

وكالات(صدى):

لقي الممثل الأميركي البديل جون بيرنيكر (33 عاماً)، مصرعه ، إثر سقوطه من ارتفاع 6 أمتار، خلال تصوير مشاهده في الموسم الثامن من مسلسل الرعب The Walking Dead.

وكشف الطبيب الشرعي ريتشارد هوك أن بيرنيكر توفي مساء 12 يوليو (تموز) الحالي، بعدما أًصيب بصدمة شديدة في الرأس.

وبعد الحادثة، نقل الممثل الى مركز أتلانتا الطبي، حيثُ أعلن عن وفاته.

يُشار الى أنّ تصوير الموسم الثامن من مسلسل الرعب الشهير توقّف بعد هذه الحادثة.