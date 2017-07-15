السجن 3 أشهر لإمام مسجد تحرش بسيدة في دبي - صحيفة صدى الالكترونية

دبي(صدى):

أصدرت محكمة الجنايات في دبي، قرارا بحبس إمام مسجد ثلاثة أشهر مع الإبعاد بعد قضاء العقوبة، بتهمة التحرش بسيدة.

وتعود أحداث الواقعة إلى أنه استدعى مقيم عربي إمام مسجد من أجل قراءة قرآن على زوجته التي تعاني من بعض المشكلات النفسية، فحضر الإمام إلى منزل الأسرة الواقع في بر دبي من أجل علاج السيدة، وعندما خرج الزوج إلى دورة المياه، استغل الإمام اختلاءه بزوجته وتحرش بها.

وقالت الزوجة في تحقيقات النيابة العامة، إن المتهم بدأ يقرأ عليها بعض الآيات كما اتفق مع زوجها، وحين توجه الأخير إلى الحمام بادر المتهم إلى “ تحسس ظهرها ورقبتها وأماكن أخرى من جسدها ” ، ما أصابها بصدمة كبيرة، فصرخت فيه، وحضر زوجها سريعًا فأخبرته بما حدث، ما دفعه إلى إبلاغ الشرطة.

من جانبه نفى المتهم في التحقيقات تعمده التحرش بالمرأة، مشيراً إلى أنه كان يقرأ عليها بطريقة عادية، كما نفى التهمة أمام محكمة الجنايات، غير أن هيئة المحكمة أدانته، وحكمت عليه بالحبس ثلاثة أشهر والإبعاد.

ويبلغ المتهم من العمر 53 عاماً، ووجهت له تهمة هتك العرض بالإكراه بحق المرأة التي تبلغ من العمر 40 عاماً.