الإمارات تتصدر قائمة أكبر 10 صناديق سيادية في العالم - صحيفة صدى الالكترونية

ابوظبي(صدى):

احتلت الإمارات العربية المتحدة المرتبة الأولى عربياً والثانية عالمياً بتصنيف أكبر صناديق الثروة السيادية في العالم، والذي أصدره معهد ” SWF ” ، الذي يختص بدراسة استثمارات الحكومات والصناديق السيادية.

إذ بلغ حجم صندوق الثروة السيادية في الإمارات ” جهاز أبوظبي للاستثمار ” الذي تأسس عام 1976، 828 مليار دولار. في حين أن “مؤسسة دبي للاستثمارات” الحكومية، التي تأسست في عام 2006، حلت في المرتبة الـ11 عالمياً، وبلغت قيمة أصولها 220.5 مليار دولار.

وحلت الكويت في المرتبة الثانية عربياً والرابعة عالمياً، إذ بلغ حجم ” جهاز الكويت للاستثمار ” الذي تأسس عام 1953، 524 مليار دولار.

وجاءت المملكة في المرتبة الثالثة عربياً والخامسة عالمياً، إذ بلغ صندوق الأصول الأجنبية لدى مؤسسة النقد العربي السعودي، 514 مليار دولار، ويُذكر أن الصندوق تأسس في عام 1952. فيما احتل صندوق الاستثمارات العامة السعودي، الذي تأسس في عام 2008، المركز الـ12 عالمياً، بأصول بلغت قيمتها 183 مليار دولار.