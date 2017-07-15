⁠⁠⁠⁠⁠الشمراني وهزازي خارج حسابات الأندية الكبرى - صحيفة صدى الالكترونية

ماجد محمد(صدى):

أصبح بعض اللاعبين الدوليين خارج حسابات الأندية الكبيرة منهم مهاجم الهلال ناصر الشمراني ومهاجم النصر الحاصل على مخالصة مؤخرا نايف هزازي ووذلك بعد قرار الاتحاد السعودي لكرة القدم بفتح المجال لاحتراف ستة لاعبين اجانب في الفرق المحترفة الأربعة عشرة في دوري جميل وهو ما ألقى بظلاله على اللاعب المحلي.

ويبدو أن مدرب المنتخب السعودي الهولندي فان مارفيك سيدفع ثمن هذا القرار، حيث سيجد عددا من اللاعبين الدوليين الذين يعتمد عليهم خارج حسابات الاندية، أو ي اندية متوسطة القوة تماما مثلما حصل مع لاعب الشباب السابق الدولي حسن معاذ الذي انتقل للفيحاء، وزميله لاعب الهلال المنتثل للفيحاء أيضا عبدالمجيد الرويلي.

وكان المهاجم نايف هزازي قد حصل على مخالصة مالية في نهاية شهر رمضان الماضي من نادي النصر، بيد أنه لم يلتحق بأي ناد حتى الساعة، في الوقت الذي تتداول أنباء قوية عن اقتراب اللاعب من تمثيل القادم الجديد لدوري الاضواء الفيحاء.

فيما يحاول المهاجم الاخر ناصر الشمراني عن فك إرتباطه بالهلال والحصول عل مخالصة مالية، حيث اشترطت الإداراة الهلالية على اللاعب دفع مبلغ ( 8) ملايين ريال للحصول على المخالصة مع اشتراطها عدم الانتقال لناد منافس كالنصر والاهلي والاتحاد ، لكنها تراجعت عن شرطها في الانضمام للشباب في حالة دفعه المبلغ المالي، حيث تبقى في عقد اللاعب (عام واحد) .