مرابط لأمه: سأتزوج في الجنة فنال الشهادة - صحيفة صدى الالكترونية

حسن الجعفري(صدى):

كشفت كلمات ذوي الشهيد الجندي عبدالله حمدي، لأمه بأنه كان على يقين تام أنه سيلقى ربه مدافعًا عن دينه ووطنه، وكان يرفض الزواج أثناء الخدمة، مؤكدًا “ أنه سيتزوج في الجنة ” .

كلمات الشهيد قبل استشهاده أكدت يقينه بحسن الخاتمة التي من أعلى درجات الإيمان، وحين تتحقق تُعتبر دلالة على علاقة العبد الصادقة مع الله.

كانت جموع غفيرة بقرية الجيانية التابعة لمحافظة الطوال، شيعت جثمان الشهيد الجندي عبدالله حمدي.