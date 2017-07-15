⁠⁠⁠⁠⁠بداية جمرة القيظ غداً - صحيفة صدى الالكترونية

نايف السالم(صدى):

قال عبدالعزيز الحصيني، الباحث في الطقس والمناخ عضو تسمية الحالات بالمملكة، أن الحر يبلغ أشده غداً الأحد، وهو بداية النجم الثاني من الجوزاء (الهنعة) جمرة القيظ وأيامه 13 يوماً بدايته ‏‏الأحد ١٤٣٨/١٠/٢٢هـ والذي يطلق عليه ” جمرة القيظ ” .

وأوضح الحصيني أنه تزداد السموم وتكون الرياح ساكنة غالباً مما يزيد الشعور بحرارة الجو ويكثر من ري المزروعات لشدة حرارة الجو ولا ينصح بزراعة الذرة والملوخية خلال هذه الفترة، وهو موسم توفر الرطب.

وأشار أنه في هذا الوقت من العام يبلغ الحر أشده ويسمى جمرة القيظ متى ما تأثرت المملكة بكتلة هوائية شديدة الحرارة وأحياناً يحدث ذلك، بل أحياناً يستمر الحر حتى في ساعات الليل وهو الغالب من خلال استقراء الأرشيف لمناخ المملكة والخليج.