ظهور قناة جديدة على غرار الجزيرة - صحيفة صدى الالكترونية

لندن(صدى):

ظهرت مؤخراً اعلانات عن قناة جديدة تحت مسمى قناة التلفزيون العربي وتبث من لندن ويتضح أنها تنهج نهج قناة الجزيرة بهويتها الإعلامية بعد أن أظهر الشريط الاخباري الإعلان عن إطلاقها واستخدامهم تعبير ” هجوم مسلح ” في خبر مقتل جنود مصريين في هجوم إرهابي.

ويذكر أنه قتل خمسة شرطيين مصريين في هجوم إرهابي أمس الجمعة على حاجز أمني في محافظة الجيزة جنوب القاهرة كما أعلن مسؤولون في الشرطة والتلفزيون الرسمي.