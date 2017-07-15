نشطاء يتداولون صورة نادرة لأم كلثوم تجمعها بشاعرة كويتية - صحيفة صدى الالكترونية

أماني الغامدي(صدى):

نشر نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي صورة قديمة تجمع كوكب الشرق الفنانة أم كلثوم والشاعرة الكويتية رفعة النفجان الرشيدي التي كانت ترتدي الخمار الأسود والبرقع.

وتعود تاريخ الصورة إلى أبريل من العام 1968 عندما زارت أم كلثوم الكويت لإحياء حفلة بدعوة من الجمعية الثقافية الاجتماعية النسائية هناك، والتقت بعدد من السيدات.

وغنت كوكب الشرق في تلك الزيارة على مسرح الأندلس آنذاك ” الأطلال ” و “ فات الميعاد ” ، وحظيت خلال زيارتها التي استمرت 9 أيام باهتمام كبير من سيدات ومثقفات المجتمع الكويتي، حيث ارتبطت معهن بعلاقات صداقة متينة كونتها عبر زيارات سابقة.