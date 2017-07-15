بالفيديو.. الهالم الفضالة : شعري أتحرق بسبب الحسد - صحيفة صدى الالكترونية

بالفيديو.. الهالم الفضالة : شعري أتحرق بسبب الحسد
شنّت الممثلة الكويتية الهالم الفضالة هجوماً عنيفاً على إحدى السيدات، التي حسدتها على شعرها، ما أدّى الى احتراقه.
ونشرت الفضالة مجموعة من الفيديوهات، وقالت: ” خليني قلكن شو صار معي أمس: احترق شعري!! تدرون السالفة اللي قالت عن شعري زراعة عندما كنت أحط عليه أمبول؟ “.
وأردفت: ” قلت لها لا والله شعري خاص وطبيعي… قالتلي ما تخافي من العين؟ قلت لها ايه والله. أنا كلّه يطلع فيني، شوفي عيني شوفي أصبعي.. ” .
وأوضحت : ” رحت لأطفئ الشمع، فاحترق شعري، فقمت بقصه شوي.. دائماً ذكر الله على اللسان حلو.. دائماً قولوا لا اله الله، تبارك الرحمن “.
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Nawal[ عدد التعليقات: 13423 ] نشر منذ 33 دقيقة
لا ياشيخة
[email protected]@قآآآآهرهم👍😎[ عدد التعليقات: 17355 ] نشر منذ 11 دقيقة
ودك بشعر ودك بدون شعر
بحبك يدبدوبه😍