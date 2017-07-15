بالفيديو.. الهالم الفضالة : شعري أتحرق بسبب الحسد - صحيفة صدى الالكترونية

نورة الشهري(صدى):

شنّت الممثلة الكويتية الهالم الفضالة هجوماً عنيفاً على إحدى السيدات، التي حسدتها على شعرها، ما أدّى الى احتراقه.

ونشرت الفضالة مجموعة من الفيديوهات، وقالت: ” خليني قلكن شو صار معي أمس: احترق شعري!! تدرون السالفة اللي قالت عن شعري زراعة عندما كنت أحط عليه أمبول؟ “.

وأردفت: ” قلت لها لا والله شعري خاص وطبيعي… قالتلي ما تخافي من العين؟ قلت لها ايه والله. أنا كلّه يطلع فيني، شوفي عيني شوفي أصبعي.. ” .

وأوضحت : ” رحت لأطفئ الشمع، فاحترق شعري، فقمت بقصه شوي.. دائماً ذكر الله على اللسان حلو.. دائماً قولوا لا اله الله، تبارك الرحمن “.