القبض على عماني مشتبه به في قضايا إرهابية - صحيفة صدى الالكترونية

نايف السالم(صدى):

أوقفت الجهات الأمنية المعنية بمكافحة الإرهاب، وللمرة الأولى، مشتبهاً به من سلطنة عمان، ويجري حالياً استجوابه من قبل النيابة العامة، تمهيداً لإحالته للجهات المعنية، اليوم السبت.

ووفقاً لـ “ نافذة تواصل ” المخصصة للتواصل بين الموقوفين في سجون المباحث وذويهم، في قائمة محدثة، أن الجهات الأمنية أوقفت 22 مشتبهاً بهم من خمس جنسيات (12 سعودياً، 3 ليبيين، ومصريان، ويمنيان، ونيجيري، وسوري، وعماني).

وبذلك يرتفع عدد الموقوفين بسجون المباحث إلى 5107 موقوفين.