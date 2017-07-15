القبض على عماني مشتبه به في قضايا إرهابية - صحيفة صدى الالكترونية

القبض على عماني مشتبه به في قضايا إرهابية
أوقفت الجهات الأمنية المعنية بمكافحة الإرهاب، وللمرة الأولى، مشتبهاً به من سلطنة عمان، ويجري حالياً استجوابه من قبل النيابة العامة، تمهيداً لإحالته للجهات المعنية، اليوم السبت.
ووفقاً لـ “ نافذة تواصل ” المخصصة للتواصل بين الموقوفين في سجون المباحث وذويهم، في قائمة محدثة، أن الجهات الأمنية أوقفت 22 مشتبهاً بهم من خمس جنسيات (12 سعودياً، 3 ليبيين، ومصريان، ويمنيان، ونيجيري، وسوري، وعماني).
وبذلك يرتفع عدد الموقوفين بسجون المباحث إلى 5107 موقوفين.
alfahd42[ عدد التعليقات: 8077 ] نشر منذ 51 دقيقة
الله يوفقكم لكل خير والقبض على كل ارهابي
Nawal[ عدد التعليقات: 13423 ] نشر منذ 31 دقيقة
غريبة