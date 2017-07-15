حرب العلاقات الأسرية - صحيفة صدى الالكترونية

كثيراً ماسمعنا عن حروب اجتاحت العالم أودت بحياة الأبرياء حروب ساخنة.. حروب باردة.. حروب سياسية…حروب ثقافية .. أما حديثاً فقد انتشر وبشكل لايمكن حصره حروب العلاقات الأسرية؛ تلك اللؤلؤة التي حفظتها الشريعة الإسلامية منذ بدايتها حتى اكتمال نضجها ونموها.. فغدت اليوم الثمار أشبه بحنظلةٍ لم تروى إلا بماء الحقد والحسد والتباغض والعياذ بالله..

لقد اعتنت الشريعة بأسس بناء الأسرة من قواعد اختيار الزوجين وسبل التعامل بينهما وحددت طرائق تربية الأبناء والتواصل بين الأهل والأقارب في بوتقة مجتمعيه منقطعة النظير، وأقرن ذلك بتقوى الله عز وجل كما جاء في قوله تعالى في سورة النساء آيه (1)”واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيباً” ومن المؤسف بات المؤشر في الإنحدار حيث قلت تقوى الله عز وجل وقل تبعاً لذلك احياء هذه الشعيره الإسلاميه بل وصل الى حد التمثيل بها داخل الأسر المسلمه!؟فالحال أشبه بحرب ضروس لاقائد لها ولاراع ٍيحمي جوهرها.

فالعود أحمد لتلك الأسر التي ظلت طريقها ، وهنيئاً لمن لازالت على فطرة الدين تحفهم عناية الرحمن في وصل أرحامهم.