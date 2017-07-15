 إحباط تهريب 27 ألف حبة كبتاجون بوادي الدواسر - صحيفة صدى الالكترونية

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    يوليو

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إحباط تهريب 27 ألف حبة كبتاجون بوادي الدواسر

إحباط تهريب 27 ألف حبة كبتاجون بوادي الدواسر
عادل الحربي(صدى):

تمكنت الجهات الأمنية في محافظة وادي الدواسر أمس الجمعة ، من ضبط 27 ألف حبة من مخدر الكبتاجون مهربة قادمة من خارج المملكة ضمن إرسالية عبر إحدى الشاحنات .

وأوضحت الجهات الأمنية في وادي الدواسر أنه وردت اليها معلومات عن عن وجود كمية كبيرة من الكبتاجون المخدر ستصل إلى المحافظة من خارج المملكة، وتم إخفاؤها بشكل سري ضِمن إرسالية «بضاعة».

وبالمشاركة بين كلاً من رجال مكافحة المخدرات و الإدارة العامة للمخدرات بالرياضتم إحباط محاولة التهريب والإطاحة بالمهربين وتم اتخاذ الإجراءات النظامية المتبعة بحقهم .


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3 تعليقات

[ عدد التعليقات: 8077 ] نشر منذ 49 دقيقة

حسبي الله عليهم يبون يدمرون شبابنا
الله يقويكم يا رجال الامن

[ عدد التعليقات: 29601 ] نشر منذ 1 دقيقة

قواكم الله ,,

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