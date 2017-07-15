تفاصيل لجوء طبيبة أسنان لبيع الطعام على عربة متنقلة بجدة - صحيفة صدى الالكترونية

نايف السالم(صدى):

كشفت رهام فوزي شبانة ” طبيبة أسنان ” ، 24 عامًا، عن دوافعها للتفرغ من عملها والوقوف على عربة متنقلة في جدة تبيع من خلالها الطعام للزبائن، مؤكدة أنها أمنية لطالما حلمت بها منذ أيام الدراسة.

وأوضحت رهام أن عملها في التجارة يبعدها عن توتر الأجواء الطبية في المستشفيات، موضحة أنها بدأت في إنشاء شاحنتها منذ انتهائها من فترة الامتياز.

ولفتت رهام إلى أن عامل الوقت هو أصعب ما يواجهها، مبينة أن الجمع بين الدراسة والتجارة كان بمثابة تحّد كبير لها، وأشارت إلى أن تشجيع الأهل كان عاملا أساسيا في دعمها ومواصلة مشوارها، إضافة إلى التجاوب الفعال من أمانة جدة في إصدار التصاريح اللازمة لفتاة تمارس هذا النوع من العمل في المناطق العامة.

وأشارت رهام إلى أنها تروج لعربتها في شبكات التواصل الاجتماعي، على غرار بقية عربات الطعام المتنقلة، لإبلاغ زبائنها عن المكان والزمان الذي توجد فيه، إضافة إلى استقبالها اقتراحات المتابعين.

وبينت رهام أنها عادة ما تتوجه إلى الفعاليات الترفيهية والمناسبات الخاصة، إذ يوجد عدد كبير من الحضور هناك، خصوصا في فصل الصيف، ما يتيح لها فرصة الالتقاء بالعديد من سكان وزوار جدة.