⁠⁠⁠⁠⁠عروض سينمائية مجانية اليوم بالرياض - صحيفة صدى الالكترونية

حمود العنزي(صدى):

يبدأ مركز الملك فهد الثقافي بالرياض مساء اليوم السبت تقديم عروض سينمائية، ضمن افتتاح مهرجان ” ليالي الأفلام القصيرة الذي ينعقد شهرياً على مدى خمسة أشهر.

وقال محمد السيف المشرف العام على مركز الملك فهد الثقافي بالرياض أن المهرجان يشهد اليوم عرض فيلمي ” فضيلة أن تكون لا أحد” للمخرج بدر الحمود، و ” وسطي ” للمخرج علي الكلثمي، وفي ختامه ستُعقد جلسة نقدية، يطرح من خلالها نقاد سينمائيون آراءهم في كل فيلم فنياً وفكرياً.

وأضاف السيف أنه سيدشن انطلاق المسابقة وتوضح آلية وشروط ورابط التسجيل للمشاركة، وجميع تفاصيل الدورة الثانية من مسابقة ” الأفلام القصيرة ” ، التي تأتي استمراراً للدورة الأولى التي نظمها المركز العام الماضي كما سيكون حضور المهرجان بالمجان .