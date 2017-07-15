بالصور.. ضخ 68 ألف متر مكعب من " مياه الوجَيْد " لبيشة وتثليث - صحيفة صدى الالكترونية

محمد طحيطح(صدى):

أعلنت وكالة خدمات المياة في منطقة عسير عن تشغيل مشروع نقل المياه من مكون الوجيد إلى محافظة بيشة وتثليث .

وأوضح مدير عام الإدارة العامة لخدمات المياه بمنطقة عسير المهندس يزيد بن يحيى آل عائض أن مشروع المياه وصل إلى محافظة بيشة يوم السبت الموافق ٧ – ١٠- ١٤٣٨هـ وهو في طوره التجريبي الذي يؤكد سلامة الخطوط وكافة الأجزاء الفنية التي تضمنها المشروع في كافة مراحله فضلاً عن سلامة المياه.

وأشار إلى أن وصول المياه إلى بيشة يأتي تزامناً مع الموعد الذي سبق وأن وعدت به الإدارة العامة للمياه بمنطقة عسير نحو وصول المياه في محافظة بيشة حيث أكدت بذلها أقصى إمكانياتها لتحقيق ذلك خلال شهر شوال وكانت تعمل بشكل متواصل طيلة الفترة الماضية متجاوزة كل الصعوبات والظروف ، وسيستمر العمل خلال الـ ١٥ يوماً القادمة على تعقيم الخطوط وتنظيفها بشكل تام تمهيداً للربط مع محطة أشياب محافظة بيشة وكذلك الشبكات وبالتالي إستفادة المواطن من هذه المياه بشكل مباشر .

وقال : كما تم خلال الزيارة تفقد محطة الأشياب في محافظة تثليث والإطلاع على أعمالها ونجاح الخطة التجريبية في نطاق التشغيل بعد أن وصلت المياه الى محافظة تثليث عبر هذه المنظومة والعمل جارٍ على تشغيل محطة الأشياب خلال ١٠ أيام ، مبينا أن ثمة مشاريع أخرى سيتم العمل على تنفيذها في المرحلة المقبلة تهدف لإستكمال منظومة حوض الوجيد وتقديم خدمة المياه لـ أكبر شريحة من المستفيدين .

وكان المهندس آل عايض قد قام برفقة فريق العمل الذي أشرف على إطلاق المرحلة الأولى بحضور المختصين والفرق الفنية , بزيارة إلى منظومة مشاريع حوض الوجيد التي تستهدف إيصال المياه إلى محافظتي بيشة وتثليث ، حيث شكلت هذه المنظومة حزمة من المشاريع في الخطة التنفيذية الأولى تنوعت ما بين مشاريع خطوط النقل التي تجاوزت أطوالها ٣٤٧ كلم ومحطة التنقية بالإضافة لمحطتي ضخ وبلغت تكلفة المشاريع الإجمالية ما يتجاوز المليار ومئتي مليون ، وجرى خلال الجولة الوقوف على الاختبارات التشغيلية لنهاية خطوط النقل بعد أن بدأت الإختبارات منذ وقت مسبق وعلى مراحل بغية تحقيق الهدف الرئيس من المشروع ومن ثم المضي في أعمال تنفيذية أخرى لاستكمال تزويد المراكز والهجر في المحافظتين بالمياه .