أسمنت ينبع بجدة تُعلن عن وظائف شاغرة - صحيفة صدى الالكترونية

فاطمة المالكي(صدى):

وفرت شركة اسمنت ينبع عبر موقعها الالكتروني عن توفر فرصه وظيفية وفق التالي:

مدير إدارة الخزينة – جدة

الهدف العام من الوظيفة:

يتولى مدير الخزينة المسؤولية عن إدارة جميع الأنشطة ذات الصلة بالنقد والتمويل لشركة أسمنت ينبع، بما يتضمن إدارة التسهيلات البنكية والتدفقات النقدية والقروض البنكية والسيولة ومصادر التمويل والمخاطر المالية بالإضافة إلى إدارة العلاقات البنكية والتأمين بهدف المساهمة في الإبقاء على نسب سيولة عالية وعلى مركز نقدي يتيح لشركة أسمنت ينبع الإلتزام بإرتباطاتها النقدية القصيرة ، المتوسطة ،والطويلة الأمد. بالإضافة إلى ذالك ، الحرص على أن تكون جميع المدفوعات قد حصلت على الموافقات اللازمة حسب جدول الصلاحيات المالي المعتمد من قبل مجلس الإدارة.

المهام والمسؤوليات الأساسية:

1. القيادة والإشراف الإداري :

– الاشراف الإداري على موظفي الإدارة والأعمال المناطة بهم .

– تحديد الأهداف المتعلقة بالإدارة والعاملين ومتابعة الأداء .

– المشاركة في إعداد وتنفيذ السياسات والإجراءات المتعلقة بالخزينة.

– المشاركة في تطوير خطة عمل الإدارة المالية.

– وضع الموازنة السنوية للإدارة .

2. العمليات :

– رصد تقارير وضع التدفقات النقدية الحالية في الشركة وتوقعات تطور التدفقات النقدية مستقبلا .

– إدارة الاستثمارات قصيرة الأجل.

– الإشراف على قائمة الموقعين المصرح لهم لدى البنوك وإدخال التغييرات حسب قرارات مجلس الإدارة في تعديل جدول الصلاحيات المالي لشركة أسمنت ينبع.

– القيام بدور المرجع فيما يتعلق بمراجعة كل أوامر الدفع والحرص على أن تكون كافة الإعتمادات قد تم الحصول عليها قبل المباشرة بتحويل الأموال.

– جمع وتوحيد والرقابة على تقارير الوضع المالي الحالي والتوقعات المستقبلية للتدفق النقدي للشركة بشكل دوري.

– متابعة أسواق المال ، وإخطار الإدارة التنفيذية بما يتعلق بتقلبات أسعار العملات والفائدة ، وأخر المستجدات التي قد تؤثر على الوضع النقدي لشركة أسمنت ينبع.

– إدارة السيولة النقدية، وكافة الاعتمادات البنكية، والتأكد من توفر التمويل المطلوب لتحقيق أهداف العمل قصيرة الأجل.

– ضبط والرقابة على وصيانة صندوق النثريات.

– تطوير والإشراف على تطبيق سياسات التعاملات البنكية وإدارة العلاقات البنكية للشركة.

– الإشراف على احتياجات التمويل وإدارة كافة التسهيلات للشركة بالتنسيق مع الإدارات المعنية.

– إدارة السيولة الفائضة ، والتوصية في فرص الاستثمارات المناسبة لتحقيق التوازن بين الربحية والسيولة.

– التواصل مع المصارف والمؤسسات المالية فيما يتعلق بالاقتراض المباشر.

– مراجعة الاتفاقات المبرمة من قبل الشركة وتحديد وتأمين التدفق النقدي المطلوب.

– وضع وتطبيق سياسات وإجراءات ونماذج تقارير التدفقات النقدية الخاصة بالشركة.

– ضمان تنفيذ السياسات والإجراءات في القسم.

– اية مهام أخرى يتم تكليفه بها لا تتعارض مع وظيفته.

المهارات

الكفاءات والمهارات:

1.الكفاءات والمهارات الفنية (التخصصية

– معرفة واسعة في مجال المدفوعات والعمليات المصرفية.

– معرفة جيدة بالمعايير الدولية للمحاسبة والتقارير المالية.

– معرفة واسعة في مجال القوانين والأنظمة المطبقة المتعلقة بأمور المدفوعات والتسويات المالية والمصارف.

– معرفة بالبرامج الحاسوبية والمواصفات الخاصة بأدوات المدفوعات وتقنياتها بما في ذلك المدفوعات الألية وغبر الإنترنت وعمليات المقاصة الآلية والتحويلات المالية بين البنوك.

2. الكفاءات والمهارات السلوكية:

– قدرة عالية على التخطيط والتنظيم.

– قدرة عالية على التحليل وإستخلاص النتائج.

– القدرة على التقويم وتحفيز وتطوير أداء مرؤوسيه.

– القدرة على التفكير التحليلي وحل المشكلات.

– الكفاءة والفعالية في إدارة الموارد المختلفة .

– القدرة على إدارة فريق العمل ومتابعة إنجازه.

– المبادرة وتطوير أساليب العمل .

– مهارات اتصال شفهية وكتابية فعالة.

المؤهلات العلمية والخبرات العملية:

– درجة البكالوريوس في المحاسبة أو الإدارة المالية من جامعة معترف بها.

– خبرة في مجال العمل في شركة مساهمة لا تقل عن 10 سنة منها 5 سنوات كمدير للخزينة .

– خبرة بنكية في مجال الخزينة والاعتمادات المستندية .

– دورات تدريبية في التخصص .

– أن يكون حاصلاً على شهادات مهنية مثل Certified Public Accountant (CPA), CMA, ACCA.

– يتقن اللغتين العربية والإنجليزية.

الخلفية التعليمية

محاسبة, إدارة مالية أو ما يعادلها

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