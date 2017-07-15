الفتح يضم الوسلاتي لـ 3 سنوات - صحيفة صدى الالكترونية

الرياض(صدى):

أعلن مسئولو الفتح، شراء عقد المدافع التونسي عبدالقادر الوسلاتي، من ناديه السابق الإفريقي، لتمثيل الفريق خلال الـ 3 سنوات المقبلة.

وجاء التعاقد مع الوسلاتي، لما يمتلك من إمكانيات فنية عالية، خاصة على مستوى صناعة اللعب، وبتوصية من المدرب فتحي الجبال وقدم عبدالقادر مستويات متميزة مع الفتح منذ أن انتقل إلى صفوفه خلال يناير الماضي، بنظام الإعارة.

ومن جانبه أعرب الوسلاتي عن سعادته البالغة بالاستمرار مع الفتح، مؤكداً أنه أمام تحدٍ كبير، ويمتلك الكثير ليقدمه لأنصار النادي.