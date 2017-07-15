بعثة الاتحاد تصل مدينة مانشستر - صحيفة صدى الالكترونية

الرياض(صدى):

وصلت بعثة الفريق الأول بالاتحاد، إلى بريطانيا ظهر السبت، لإقامة معسكر تحضيري لانطلاق منافسات الموسم الجديد ومن المقرر أن يستمر المعسكر حتى 26 من شهر يوليه الجاري في مدينة ” مانشستر “.

كان في استقبال البعثة أحمد كعكي نائب رئيس مجلس الإدارة، ويوسف النجار المنسق العام للفريق، بالإضافة إلى جمال باجندوح لاعب وسط الاتحاد.

وأكد كعكي اكتمال كافة التحضيرات الخاصة بالمعسكر، مشيراً إلى وجود تواصل بشكل دائم من أنمار بن عبدالله الحائلي رئيس نادي الاتحاد، للوصول إلى أفضل درجة من الجاهزية قبل وصول الفريق.