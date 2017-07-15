بالفيديو.. فيديو كليب ذو إيحاءات جنسية يٌثير غضب المصريين - صحيفة صدى الالكترونية

نورة الشهري(صدى):

أثارت أغنية جديدة هابطة تحت عنوان “ركبني المرجيحة” ، موجه من الغضب العارم بين صفوف الناشطين في مصر ، الذين اعتبروا أنّها تحتوي على ايحاءات جنسية.

وأدّى الشاب ” أحمد أبو شامة ” و ” داليا حسن ” الأغنية، كما لعبا دور البطلين في الفيديو كليب.

ورغم الإنتقادات والتعليقات الطالبة بمنع عرض الكليب ووقف التداول به، إلّا أنّه انتشر بشكلٍ كبير، حتّى أنّ عدد مشاهديه على يوتيوب وصل الى أكثر من 271 ألف مشاهد، خلال 4 أيام من طرحه.