برامج مجانية على أندرويد تغير حياتك للأفضل - صحيفة صدى الالكترونية

أماني الغامدي(صدى):

تطالعنا التكنولوجيا ،كل يوم بأشياء جديدة في حياتنا نستطيع من خلالها ،تغير مجرى حياتنا للأفضل لذلك نرصد لكم 3 برامج لتحرير الفيديو والاستماع للراديو، إضافة للحفاظ على النشاط البدني.

بعد النجاح الذي حققه تطبيق Vizmato على متجر «آب ستور»، وصل التطبيق بنسخته التجريبية لمتجر غوغل بلاي.

ويتيح التطبيق إمكانية إنشاء فيديوهات مميزة في ثواني معدودة وإضافة الفلاتر والموسيقى والنصوص والتأثيرات عليها ومن ثم مشاركتها مع الأصدقاء على الشبكات الاجتماعية.

ويتيح مسجل الفيديو داخل التطبيق إمكانية التقاط الفيديوهات وإضافة الفلاتر عليها في الوقت الحقيقي، وكذلك التسجيل بالحركة البطيئة أو تسريع الفيديو عند الالتقاط وغيرها من المزايا.

ويتميز التطبيق بتوفيره أكثر من 40 من التأثيرات البصرية الخاصة بما في ذلك مجموعة من التأثيرات السينمائية الاحترافية، هذا بخلاف توفيره لمجموعة من الفلاتر المصنفة بعناية.

يُمكن للأشخاص الذين يُفضلون الاستماع إلى الراديو عبر هواتفهم الذكية الاعتماد على تطبيق Replaio Radio الذي يسمح بالوصول إلى أكثر من 30 ألف محطة إذاعية حول العالم.

ويتميز التطبيق بواجهة استخدام سلسلة وأنيقة، إلى جانب توفيره مزايا متنوعة، وإمكانيات تخصيص متقدمة والتوافق مع خدمة سبوتيفاي لبث الموسيقى عبر الإنترنت.

يتيح تطبيق All Day من أديداس Adidas للملابس الرياضية اكتشاف محتويات متميزة حول اللياقة البدنية والتدريبات اليومية واليوغا والروتين، إلى جانب وصفات لتحسين التغذية، ونصائح لتحسين الذهن والنوم مع إمكانية تتبع نشاطك البدني بصورة مفصلة.