مقتل رجل طعنًا في بريطانيا - صحيفة صدى الالكترونية

لندن(صدى):

أعلنت الشرطة البريطانية، اليوم السبت، مقتل رجل عمره 31 عاما بعد أن تم طعنه حتى الموت من قبل رجلين على متن دراجة بخارية، في الساعات الأولى من صباح السبت بجنوب شرقي لندن.

وقالت الشرطة – حسب ما نقلته صحيفة ” إندبندنت ” البريطانية – إن الضحية أصيب بجروح قاتلة خلال اشتباكه مع المهاجمين، والذي شهد إطلاق عيارات نارية في شارع كينج ويليام ووك في جرينويتش.

وأشارت الشرطة إلى أن الرجلين المهاجمين هربا من مكان الجريمة على الدراجة البخارية بعد طعنهما الرجل وقبل وصول خدمات الإسعاف.

وأعلنت وفاة الرجل في موقع الحادث رغم جهود الشرطة والإسعاف لإنقاذه، قبل أن يتم إبلاغ أقاربه.

وبدأت الشرطة تحقيقا جنائيا..مؤكدة أنها منفتحة على جميع الاحتمالات فيما يخص الدافع وراء الجريمة.

وجاءت هذه الجريمة بعد 5 جرائم شهدتها العاصمة البريطانية، يومي الخميس والجمعة الماضيين، اتسمت بوجود مهاجمين يقودون دراجات بخارية ويلقون موادا كيماوية على المارة.