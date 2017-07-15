بالصور.. مدير خدمات المياه بجازان يتفقد مشروعات صامطة والموسم الحدودية - صحيفة صدى الالكترونية

حسن الجعفري(صدى):

تفقد مدير عام الإدارة العامة لخدمات المياه بمنطقة جازان المهندس بندر بن ناصر جبر أمس، عددا من مشروعات خدمات المياه والصرف الصحي بمحافظة صامطة ومركز الموسم الحدودي بمنطقة جازان.

وشملت الزيارة مشروع محطة معالجة الصرف الصحي ومحطة الضخ الرئيسية وخط الطرد وخط الفائض بمحافظة صامطة ومشروع محطة معالجة الصرف الصحي بقرية السعدية ومصب محطة الموسم ومشروعات الصرف الصحي والمياه بإسكان الخارش و بإسكان رمادة ومحطة معالجة الصرف الصحي بالمجامة.

وأوضح مدير عام الإدارة العامة لخدمات المياة بالمنطقة المهندس بندر جبر في نهاية الجولة أن هذه الزيارات الميدانية تأتي ضمن خطط الإدارة بهدف رفع مستوى خدمات المياه والصرف الصحي في جميع محافظات المنطقة ومراكزها وقراها، وذلك لتلبية طلبات الأهالي والسكان بالمنطقة.

وأكد أن مشروعات البناء والتنمية مستمرة في مختلف محافظات وقرى الحد الجنوبي التي تحضي باهتمام من القيادة الرشيدة – حفظها الله – أسوة باقي مناطق ومحافظات المملكة.

وبين المهندس بن جبر أن الإدارة العامة لخدمات المياه بجازان نفذت عدد من مشروعات خدمات المياه في محافظة صامطة بقيمة إجمالية بلغت بأكثر من 325 مليون ريال إضافة إلى تنفيذ مشروعات الصرف الصحي بتكلفة إجمالية بلغت بأكثر من 241 مليون ريال, إضافة إلى تنفيذ مشروعين في مركز الموسم الحدودي وذلك بتكلفة إجمالية بلغت أكثر من 23 مليون ريال .