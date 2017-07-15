جامعة نجران تُعلن عن فتح باب القبول - صحيفة صدى الالكترونية

فاطمة المالكي(صدى):

أعدت عمادة القبول والتسجيل بجامعة نجران، اليوم السبت ولمدة 10 أيام، جناحا في مجمع نجران، للإجابة عن استفسارات الطلاب والطالبات الراغبين في الالتحاق بالجامعة، وشرح خطوات التسجيل عبر البوابة الإلكترونية (http://dadr.nu.edu.sa/).

وأوضح الدكتور زهير العمري عميد القبول والتسجيل أن الأسبوع الأول من فتح القبول الإلكتروني شهد تسجيل ستة آلاف طلب، والإجابة عن 500 استفسار، ونشر مواد إرشادية وفيديوهات للوسائل التوضيحية لآلية القبول والتخصصات المتاحة .

وأشار العمري إلى أن آلية القبول على ثلاث مراحل، الأولى القبول الرئيسي (ينتهي في 8 ذي القعدة)، الثانية القبول الاحتياطي ابتداء من اليوم (الجمعة) وحتى غرة ذي الحجة، الثالثة القبول الاحتياطي للفصل الثاني وتبدأ من 19 ذي الحجة حتى 20 ربيع الأول القادمين .