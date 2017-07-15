 مرور دومة الجندل تحتجز مركبة مفحطاً - صحيفة صدى الالكترونية

  • السبت 15

    يوليو

  1. الرئيسية
  2. الاخبار المحلية
  3. مرور دومة الجندل تحتجز مركبة مفحطاً

مرور دومة الجندل تحتجز مركبة مفحطاً

مرور دومة الجندل تحتجز مركبة مفحطاً
سهو الهشال(صدى):

قال المقدم يزيد بن سعود النومس الناطق الإعلامي بشرطة منطقة الجوف، إنه أشارة لمقطع الفيديو المتداول بوسائل التواصل الاجتماعي عن قيام قائد مركبة بالتفحيط بالقرب من بحيرة دومة الجندل ومخالفة الأنظمة وإزعاج سالكي الطريق فقد تمكنت دوريات مرور محافظة دومة الجندل مساء يوم الجمعة الموافق ٢٠ /١٠ /١٤٣٨ هـ من إيقاف المركبة وحجزها ولا يزال تعقب قائد المركبة جار.

وأكدت إدارة مرور منطقة الجوف أنها ستكون بالمرصاد لكل عابث بالطريق وأنها لن تتهاون مع مخالفي أنظمة المرور والله الموفق.


الوسوم:, , ,

تعليق واحد

[ عدد التعليقات: 8077 ] نشر منذ 1 ساعة

بس واحد

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *