 خادم الحرمين الشريفين يتلقى اتصالاً هاتفياً من الرئيس المصري - صحيفة صدى الالكترونية

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خادم الحرمين الشريفين يتلقى اتصالاً هاتفياً من الرئيس المصري

خادم الحرمين الشريفين يتلقى اتصالاً هاتفياً من الرئيس المصري
عادل الحربي(صدى):

تلقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ـ حفظه الله ـ اتصالاً هاتفيًّا اليوم من فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية، عبَّر فيه عن عزائه ومواساته في وفاة صاحب السمو الملكي الأمير عبدالرحمن بن عبدالعزيز آل سعود رحمه الله .

وأعرب خادم الحرمين الشريفين عن شكره وتقديره لفخامته على ما عبر عنه من مشاعر صادقة، داعيًا الله عز وجل ألا يريه أي مكروه.


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تعليق واحد

[ عدد التعليقات: 8077 ] نشر منذ 1 ساعة

موفقين لكل خير للاسلام والمسلمين

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