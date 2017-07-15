خادم الحرمين الشريفين يتلقى اتصالاً هاتفياً من الرئيس المصري - صحيفة صدى الالكترونية

خادم الحرمين الشريفين يتلقى اتصالاً هاتفياً من الرئيس المصري
تلقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ـ حفظه الله ـ اتصالاً هاتفيًّا اليوم من فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية، عبَّر فيه عن عزائه ومواساته في وفاة صاحب السمو الملكي الأمير عبدالرحمن بن عبدالعزيز آل سعود رحمه الله .
وأعرب خادم الحرمين الشريفين عن شكره وتقديره لفخامته على ما عبر عنه من مشاعر صادقة، داعيًا الله عز وجل ألا يريه أي مكروه.
alfahd42[ عدد التعليقات: 8077 ] نشر منذ 1 ساعة
موفقين لكل خير للاسلام والمسلمين