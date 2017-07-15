الصحة: 2381 مركز صحي بالمملكة - صحيفة صدى الالكترونية

نايف السالم(صدى):

قالت وزارة الصحة عبر حسابها الرسمي على ” تويتر ” إنه يوجد عدد 2381 مركز صحي وذلك على مستوى المملكة .

وأوضحت الوزارة أن 76 مركز صحي حصل على شهادة اعتماد المركز السعودي لاعتماد المنشآت الصحية ” سباهي ” كما تم تخصيص 55 عيادة للإرشاد الصحي لتقديم الرعاية النفسية الأولية، وشملت المراكز الصحية 82 عيادة استشارية تخصصية تشمل ” باطنية أطفال، نساء، جراحة ” لتقليل أوقات الانتظار في العيادات الإستشارية بالمستشفيات.

وأشارت الوزارة إلى أن المراكز المناوبة لـ24 ساعة هي 27 مركز للرعاية العاجلة، ويبلغ عدد المراكز الصحية التي تعمل لخدمة الخطوط السريعة هي 64 مركز صحي لخدمة الرعاية العاجلة والطوارىء، كما أضافت أن المراكز التي تعمل لمدة 16 ساعة هي 154 مركز للرعاية العاجلة