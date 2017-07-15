حريق هائل بمركبة في الرياض يُصيب شخصين بجروح خطيرة - صحيفة صدى الالكترونية

حمود العنزي(صدى):

قال المتحدث الرسمي للدفاع المدني بالرياض، إن فرق الدفاع المدني باشرت بلاغاً يفيد باندلاع حريق في مركبة؛ حيث تلقت غرفة التحكم والتوجيه البلاغ فجراً، أفاد فيه المبلّغ باندلاع حريق في مركبة في أثناء الوقوف وإصابة أشخاص بها.

وأضاف أن الفرق انتقلت إلى الموقع على الفور وباشرت أعمالها في إخماد وإسعاف المصابين وهما شخصان؛ حيث اتضح أن الحادث عبارة عن وميض لحظة نتج عن احتراق جزءٍ من المقصورة الأمامية للسيارة وتضرّر الموجودين بها عقب تعرضهما لحروق متفرقة.

وتابع المتحدث: أن التحقيقات كشفت عن وجود تسرُّب غاز من علبة غاز مضغوطة كانت في المركبة؛ ما أدّى إلى تشبُّع المكان بها وفور تعرُّضها لمصدر خارجي بوجود الشخصين اندلع الحريق اللحظي.

‏ومع تكرار هذه الحادثة خلال هذا الأسبوع بمدينة الرياض، جدّد الدفاع المدني تحذيراته ودعوته إلى الاهتمام والحرص على عدم ترك أسطوانات الغاز والعبوات المضغوطة داخل السيارات مطلقاً، وخاصة في فترة الصيف، تجنباً للحوادث وحرصاً على الأرواح والممتلكات.